В Бурятии работник предприятия загрязнил три ручья



Установлено, что в ходе работ по добыче золота в водоохранной зоне, расположенной в 20 км от посёлка Троицкий, по вине работника одного из золотодобывающих предприятий произошло загрязнение ручьёв Каменка, Левая Каменка и Правая Каменка. Кроме того, в результате его преступных действий частично изменены их русла. Общий ущерб, причинённый рыбным запасам поверхностных вод, составил более 300 тысяч рублей.



По материалам прокурорской проверки возбуждено и расследовано уголовное дело, действия работника золотодобывающего предприятия квалифицированы по ч. 1 ст. 250 УК РФ «Загрязнение, засорение, истощение поверхностных вод».



Ущерб виновным возмещён в ходе расследования в полном объёме.



В Баунтовском районе Бурятии возбудили уголовное дело из-за загрязнения трёх ручьёв в ходе добычи золота. Нарушения природоохранного законодательства выявили в ходе проверки представители прокуратуры и Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.