Сперва женщина не реагировала, но затем её терпение лопнуло
В ночь на 18 августа в Закаменской центральной районной больнице в Бурятии скончался 35-летний мужчина, которого госпитализировали с колото-резаными ранениями.
В убийстве призналась 44-летняя подруга погибшего мужчины. Выяснилось, что она зарезала своего любовника из-за неудачных и пошлых шуток в свой адрес.
- По данным следствия, обвиняемая проживала в городе Закаменск и состояла в близких отношениях с одним местным жителем. Вечером 17 августа они вдвоем находились в гостях у брата женщины и вместе распивали спиртные напитки. Спустя некоторое время, опьянев, мужчина стал отпускать в адрес спутницы пошлые шутки и беспричинно оскорблять её. Женщина поначалу не реагировала на его реплики, но ближе к полуночи после очередного обидного высказывания в свой адрес схватила со стола складной нож и нанесла им два удара в живот любовника, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Хозяин квартиры сразу вызвал скорую. Раненого госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, вскоре он скончался.
Женщина скрыться не пыталась и дождалась на месте приезда следственно-оперативной группы.
Сейчас ей предъявлено обвинение в убийстве. Следствие будет ходатайствовать об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.
В Бурятии женщина убила любовника из-за шуток
Происшествия, Фото:
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