 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 июля

05 июля

Популярное

Житель Иркутской области украл телефон, чтобы подарить его

Житель Иркутской области украл телефон, чтобы подарить его
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Гаджета лишился спящий пассажир электрички

У 21-летнего иркутянина в электричке сообщением Коршуниха - Ангарская – Лена – Восточная украли телефон стоимостью почти 50 тысяч рублей.

Транспортные полицейские «по горячим следам» задержали вора. Им оказался 60-летний местный житель, который также ехал в той электричке.

Как оказалось, он стащил гаджет у спящего пассажира, чтобы подарить родственнику. Телефон у него изъяли и вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. 
кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Иркутской области украл телефон, чтобы подарить его
Житель Иркутской области украл телефон, чтобы подарить его
Происшествия, 06.07.2022
Гаджета лишился спящий пассажир электрички
В Улан-Удэ один и тот же трамвай дважды попал в ДТП
В Улан-Удэ один и тот же трамвай дважды попал в ДТП
Происшествия, 06.07.2022
На этот раз авария произошла во время буксировки сломанного вагона
Житель Бурятии заявил об угоне грузовика лишь через месяц
Житель Бурятии заявил об угоне грузовика лишь через месяц
Происшествия, 06.07.2022
В дороге пьяный угонщик уступил руль собутыльнику
В Бурятии сгорел нежилой дом
В Бурятии сгорел нежилой дом
Происшествия, 06.07.2022
Виновники пока не найдены
Житель Бурятии отлупил оппонента кочергой
Житель Бурятии отлупил оппонента кочергой
Происшествия, 06.07.2022
Подозреваемого задержали росгвардейцы
Контрабандист золота из Забайкалья сядет на четыре года
Контрабандист золота из Забайкалья сядет на четыре года
Происшествия, 06.07.2022
Мужчины пытался вывезти в КНР золота на 32 млн рублей
В Бурятии трупы выкидывают куда попало
В Бурятии трупы выкидывают куда попало
Происшествия, 06.07.2022
Жители республики продолжают находить трупы животных и их внутренности
В Бурятии в темноте сбили пешехода в чёрной одежде
В Бурятии в темноте сбили пешехода в чёрной одежде
Происшествия, 06.07.2022
Пешеход шёл в тёмной одежде по проезжей части
В Бурятии наказали мужчину, таскавшего жену за волосы
В Бурятии наказали мужчину, таскавшего жену за волосы
Происшествия, 06.07.2022
На судебном заседании мужчина заявил, что раскаивается
В Бурятии пресекли контрабанду почти семи тонн нефрита
В Бурятии пресекли контрабанду почти семи тонн нефрита
Происшествия, 06.07.2022
Крупную партию нефрита и жадеита пытались незаконно вывезти в Китай
Улан-удэнец заступился за женщину и получил ножом в грудь
Улан-удэнец заступился за женщину и получил ножом в грудь
Происшествия, 05.07.2022
С ножом на мужчину напал 71-летний пенсионер
В нацпарке Бурятии ребёнок потерял родителей
В нацпарке Бурятии ребёнок потерял родителей
Происшествия, 05.07.2022
Одинокого малыша заметили на первом водопаде в посёлке Аршан
В Иркутской области женщина-водитель покинула место смертельного ДТП
В Иркутской области женщина-водитель покинула место смертельного ДТП
Происшествия, 05.07.2022
В столкновении «Лады» и «Ниссана» погиб водитель

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^