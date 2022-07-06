Гаджета лишился спящий пассажир электрички
У 21-летнего иркутянина в электричке сообщением Коршуниха - Ангарская – Лена – Восточная украли телефон стоимостью почти 50 тысяч рублей.
Транспортные полицейские «по горячим следам» задержали вора. Им оказался 60-летний местный житель, который также ехал в той электричке.
Как оказалось, он стащил гаджет у спящего пассажира, чтобы подарить родственнику. Телефон у него изъяли и вернули владельцу.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Житель Иркутской области украл телефон, чтобы подарить его
Происшествия, Фото:
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