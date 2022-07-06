Житель Иркутской области украл телефон, чтобы подарить его

Гаджета лишился спящий пассажир электрички



У 21-летнего иркутянина в электричке сообщением Коршуниха - Ангарская – Лена – Восточная украли телефон стоимостью почти 50 тысяч рублей.



Транспортные полицейские «по горячим следам» задержали вора. Им оказался 60-летний местный житель, который также ехал в той электричке.



Как оказалось, он стащил гаджет у спящего пассажира, чтобы подарить родственнику. Телефон у него изъяли и вернули владельцу.



Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

