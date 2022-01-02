Женщина надеялась заработать на «торговле на бирже»
Пенсионерка из Иркутска, планировавшая заработать на инвестициях, перевела мошенникам 4,5 миллиона рублей.
В середине декабря в Интерне она увидела рекламу брокерских услуг, зарегистрировалась на сайте, после чего ей позвонил «помощник в торговле на бирже». После телефонных переговоров женщина перевела деньги на указанный им счёт. Когда иркутянка решила вывести финансы, собеседник заверил её о необходимости оплатить «налоги». Оформив кредит, она перевела требуемую сумму, однако после этого «брокер» перестал отвечать на звонки.
- Ещё в пяти случаях мошенники представлялись сотрудниками банков и уверяли граждан, что кто-то пытается похитить деньги с их счетов. Для «спасения» средств они просили четко следовать их инструкциям. В ряде случаев пострадавшим, кроме лжебанкира, звонил ненастоящий следователь или другой правоохранитель, который призывал в точности выполнять требования «сотрудника банка». В конечном итоге аферисты просили жертву оформить кредит и перевести всю сумму на счета, подконтрольные злоумышленникам. Поверив такому звонку, 42-летний инженер из Иркутска оформил «встречный» кредит на сумму 2 миллиона рублей и перечислил их звонившим аферистам, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Полицейские возбудили уголовные дела.
Иркутянка перевела мошенникам 4,5 миллиона рублей
Происшествия, Фото:
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