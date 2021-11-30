В Чите подростка будут судить за ДТП, в котором погибла девочка

Происшествия, Фото: УГИБДД по Забайкальскому краю

В результате наезда погибла десятилетняя школьница



В Чите в суд ушло дело в отношении 17-летнего подростка, который, будучи пьяным, устроил смертельное ДТП.



Всё произошло 12 сентября на Агинском тракте. 17-летний подросток пьяным сел за руль автомобиля ВАЗ-21061 с неисправностями ходовой части и тормозной системы. В какой-то момент он выехал на встречную полосу, где поочередно столкнулся с двумя автомобилями.



В результате ДТП 10-летняя пассажирка одного из авто от полученных травм скончалась на месте.



На юного виновника аварии возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека.



Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ингодинский районный суд Читы.



- За совершение указанного преступления виновному может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 2,5 до 10 лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок до трёх лет, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.





