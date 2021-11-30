В результате наезда погибла десятилетняя школьница
В Чите в суд ушло дело в отношении 17-летнего подростка, который, будучи пьяным, устроил смертельное ДТП.
Всё произошло 12 сентября на Агинском тракте. 17-летний подросток пьяным сел за руль автомобиля ВАЗ-21061 с неисправностями ходовой части и тормозной системы. В какой-то момент он выехал на встречную полосу, где поочередно столкнулся с двумя автомобилями.
В результате ДТП 10-летняя пассажирка одного из авто от полученных травм скончалась на месте.
На юного виновника аварии возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ингодинский районный суд Читы.
- За совершение указанного преступления виновному может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 2,5 до 10 лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок до трёх лет, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
В Чите подростка будут судить за ДТП, в котором погибла девочка
Происшествия, Фото:
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