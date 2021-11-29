В Улан-Удэ водитель кроссовера протаранил два автомобиля

Автолюбитель безрезультатно пытался выбраться из западни



Сегодня в Улан-Удэ разыгрался настоящий «детектив», в котором повреждения нанесены как минимум четырём автомобилям. Утром местные новостные Instagram-паблики репостнули видео блогера-аваркома Батыра Артыкова. На кадрах водитель на Hyundai Santa Fe попал задними колёсами за бордюр.



Все попытки выехать на дорогу не увенчались успехом. Водитель раз за разом давил педаль газа в пол, но автомобиль лишь выпускал чёрные клубы дыма.



Всё происходило около двух припаркованных автомобилей. В момент очередной попытки водитель Hyundai сильно сдал назад, при этом повредив бампер и решётку радиатора на стоящей рядом Toyota Corolla.



Но и на этом водитель не успокоился. Он продолжил попытки выехать на дорогу. В очередной раз он переусердствовал, окончательно оторвав бампер себе и «Королле», перевалился передними колёсами через бордюр и скатился на припаркованную Subaru Legacy.



Позже появилось видео того, как же водитель Santa Fe оказался в этой западне. Как оказалось, водитель задел другую машину на дороге, после чего попытался скрыться с места ДТП. Аварком поехал за ним. Когда водитель заезжал во двор, он не справился с управлением и попал задними колёсами за бордюр.



Также аваркому удалось снять водителя. Из-за стекла чётко увидеть лица водителя не удалось. Однако по очертаниям можно предположить, что за рулём сидел подросток.







