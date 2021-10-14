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В Иркутской области беспилотник помог задержать нарушителя

В Иркутской области беспилотник помог задержать нарушителя
Происшествия,  Фото:пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»
Задержанный был вооружён огнестрельным оружием

В заказнике «Красный Яр» Иркутской области был задержан автомобиль. Хотя транспортное движение в границах заказника ограничено (о чём водителей предупреждают соответствующие аншлаги), водителя задержанного автомобиля, передвигавшегося по территории заказника, это не остановило. Этот факт был зафиксирован с помощью беспилотного воздушного судна.

- Навстречу обнаруженному БВС в ходе планового рейда автомобилю выехал старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды Павел Сазыкин. Заметив инспектора, водитель транспортного средства остановился, покинул кабину и попытался спрятать расчехлённое огнестрельное оружие. При проверке выяснилось, что разрешение на передвижение транспорта по ООПТ отсутствовало, а оружие перевозилось с нарушениями и находилось в кабине в заряженном виде. В отношении нарушителя был составлен административный материал для привлечения к ответственности, а оружие передано в отдел полиции Иркутского района, - рассказал Василий Пестерев, заместитель директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» по охране территории.

Как сообщает пресс-служба учреждения, беспилотные воздушные суда широко применяются сотрудниками «Заповедного Прибайкалья» с 2017 года. С их помощью выполняется широкий спектр работ: от обеспечения соблюдения режима охраны, а также пресечения правонарушений в природоохранной деятельности до наблюдения за животными и художественной съёмки.

Справка

Заказник «Красный Яр» создан для сохранения популяций косули, изюбря и лося. В 2000 году он получил статус государственного природного заказника федерального значения. Площадь охраняемой территории составляет 49,1 тысяч гектаров. 99% этой территории покрыто сосновыми, лиственничными, кедровыми и еловыми лесами, которые имеют исключительно важное значение для лесостепных экосистем региона и страны. 
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