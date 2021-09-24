В Иркутске один покупатель супермаркета напал с ножом на другого





Несколько дней назад в Иркутске произошёл конфликт между покупателями в супермаркете. 33-летний мужчина в итоге получил ножевое ранение шеи.- Нападавший попытался скрыться, однако его задержали работники частной охранной организации и сотрудники ППС. Подозреваемым оказался 56-летний ангарчанин. Сотрудники полиции доставили его в отдел и изучили записи камер видеонаблюдения. Установлено, что конфликт между покупателями возник около девяти часов вечера на кассе и продолжился на улице. В результате инцидента 33-летнего местного жителя с ножевым ранением шеи доставили в медучреждение, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.Несколько дней после случившегося потерпевший провёл в больнице, сейчас он выписан домой.По данному факту возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Нападавшему грозит до восьми лет лишения свободы.