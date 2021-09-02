В Бурятии обокрали женщину, не закрывшую двери квартиры

Подозреваемого в краже задержали росгвардейцы
В городе Закаменск из квартиры пропали сотовый телефон и сумка с документами. Кража произошла, когда хозяйка квартиры ушла к соседям и не закрыла двери.
Обнаружив пропажу, женщина сообщила о произошедшем в полицию.
Жители дома видели как из подъезда, в котором произошла кража, выходил мужчина с сумкой. Была составлена ориентировка и передана группе задержания вневедомственной охране Росгвардии.
В ходе отработки территории росгвардейцы на одной из улиц Закаменска задержали подозреваемого. Украденное мужчина спрятал в гаражном кооперативе.
Задержанный был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, сообщили в Росгвардии по Бурятии.
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Происшествия, Фото:
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