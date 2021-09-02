В Бурятии обокрали женщину, не закрывшую двери квартиры

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Подозреваемого в краже задержали росгвардейцы



В городе Закаменск из квартиры пропали сотовый телефон и сумка с документами. Кража произошла, когда хозяйка квартиры ушла к соседям и не закрыла двери.



Обнаружив пропажу, женщина сообщила о произошедшем в полицию.



Жители дома видели как из подъезда, в котором произошла кража, выходил мужчина с сумкой. Была составлена ориентировка и передана группе задержания вневедомственной охране Росгвардии.



В ходе отработки территории росгвардейцы на одной из улиц Закаменска задержали подозреваемого. Украденное мужчина спрятал в гаражном кооперативе.



Задержанный был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, сообщили в Росгвардии по Бурятии.



