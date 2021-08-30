Двое забайкальцев забили до смерти мужчину кувалдой

Сельчане выбросили тело и прикрыли травой
Двум жителям посёлка Харанор Забайкальского района, которым по 18 и 25 лет, предъявлено обвинение убийстве.
По данным следствия, в ночь на 21 августа молодые люди убили 33-летнего односельчанина. Преступление произошло во время совместного распития спиртного. В результате конфликта один молодой человек несколько раз ударил 33-летнего мужчину ногами по голове, а второй несколько ударил мужчину фрагментом металлического рельса по голове.
После этого они нанесли жертве несколько ударов кувалдой по голове, а также ударили ножом в живот. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
Тело убийцы вывезли на тележке и бросили на небольшом расстоянии от дома, прикрыв травой.
Родственники убитого через несколько дней обратились в полицию с заявлением об его исчезновении. Так как все обстоятельства исчезновения указывали на криминальный характер произошедшего, к работе подключились следователи СК, которые возбудили уголовное дело об убийстве. В ходе совместной работы с сотрудниками полиции было обнаружено тело убитого мужчины. В этот же день задержали обвиняемых.
Назначены судебные экспертизы по изъятым в ходе осмотра места происшествия предметам. Допрошены обвиняемые и свидетели.
Молодых людей заключили под стражу.
Ранее обвиняемые уже привлекались к уголовной ответственности.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
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Происшествия, Фото:
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