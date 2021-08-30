Двое забайкальцев забили до смерти мужчину кувалдой

Сельчане выбросили тело и прикрыли травой



Двум жителям посёлка Харанор Забайкальского района, которым по 18 и 25 лет, предъявлено обвинение убийстве.



По данным следствия, в ночь на 21 августа молодые люди убили 33-летнего односельчанина. Преступление произошло во время совместного распития спиртного. В результате конфликта один молодой человек несколько раз ударил 33-летнего мужчину ногами по голове, а второй несколько ударил мужчину фрагментом металлического рельса по голове.



После этого они нанесли жертве несколько ударов кувалдой по голове, а также ударили ножом в живот. От полученных травм потерпевший скончался на месте.



Тело убийцы вывезли на тележке и бросили на небольшом расстоянии от дома, прикрыв травой.



Родственники убитого через несколько дней обратились в полицию с заявлением об его исчезновении. Так как все обстоятельства исчезновения указывали на криминальный характер произошедшего, к работе подключились следователи СК, которые возбудили уголовное дело об убийстве. В ходе совместной работы с сотрудниками полиции было обнаружено тело убитого мужчины. В этот же день задержали обвиняемых.



Назначены судебные экспертизы по изъятым в ходе осмотра места происшествия предметам. Допрошены обвиняемые и свидетели.



Молодых людей заключили под стражу.



Ранее обвиняемые уже привлекались к уголовной ответственности.



Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

