В Чите неизвестные сжигают мусорные контейнеры





12 июня в Железнодорожном районе Читы неизвестные подожгли большое количество контейнеров для сбора отходов, сообщили в министерстве природных ресурсов Забайкальского края. Поджигатели орудовали по улице Ползунова, 24, 27, 31 и улице Малая Кенонская, 6.Контейнеры горели на площадках, а также в непосредственной близости с хозяйственными постройками, в том числе с жилыми домами.- Так обращаться с контейнерами недопустимо. Часть из них является собственностью граждан, так как были закуплены на средства налогоплательщиков, а другая часть - собственностью регионального оператора. Порча баков приведёт к захламлению контейнерных площадок, - рассказала начальник отдела по обращению с твёрдыми коммунальными отходами минприроды Забайкальского края Тамара Микаелян.Начальник отдела также обратилась к жителям Читы с просьбой незамедлительно обращаться в правоохранительные органы при выявлении поджигателей. Тамара Микаелян заострила внимание на том, что ни в коем случае нельзя выбрасывать зажженные спички, непотушенные окурки, горячую золу в контейнерные баки.По ч. 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» виновные наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.