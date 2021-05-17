Пожар тушили более 30 человек
Накануне в Бурятии обнаружили один лесной пожар, он действовал в Мухоршибирском районе.
- Пожар возник из-за перехода огня с земель иных категорий. На тушении работало 32 человека из числа лесной охраны и привлечённых лиц Задействовано 10 единиц спецтехники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 20 га, шесть из которых – территория лесного фонда, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
За шесть часов лесникам удалось остановить распространение огня и ликвидировать пожар.
На утро 17 мая новых очагов возгорания не обнаружено.
Жителей Бурятии просят не бросать горящие спички, окурки и горячую золу, стекло; не употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов; не оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы; не заправлять горючим топливные баки, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, не курить и не пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим; не выполнять работы с открытым огнем на торфяниках.
Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны (3012) 20-44-44.
В Бурятии лесной пожар тушили шесть часов
Происшествия, Фото:
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