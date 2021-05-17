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В Бурятии лесной пожар тушили шесть часов

В Бурятии лесной пожар тушили шесть часов
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Пожар тушили более 30 человек

Накануне в Бурятии обнаружили один лесной пожар, он действовал в Мухоршибирском районе.

- Пожар возник из-за перехода огня с земель иных категорий. На тушении работало 32 человека из числа лесной охраны и привлечённых лиц Задействовано 10 единиц спецтехники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 20 га, шесть из которых – территория лесного фонда, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

За шесть часов лесникам удалось остановить распространение огня и ликвидировать пожар.

На утро 17 мая новых очагов возгорания не обнаружено.

Жителей Бурятии просят не бросать горящие спички, окурки и горячую золу, стекло; не употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов; не оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы; не заправлять горючим топливные баки, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, не курить и не пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим; не выполнять работы с открытым огнем на торфяниках.

Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны (3012) 20-44-44.


лесные пожары
 
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