В Бурятии лесной пожар тушили шесть часов

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Пожар тушили более 30 человек



Накануне в Бурятии обнаружили один лесной пожар, он действовал в Мухоршибирском районе.



- Пожар возник из-за перехода огня с земель иных категорий. На тушении работало 32 человека из числа лесной охраны и привлечённых лиц Задействовано 10 единиц спецтехники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 20 га, шесть из которых – территория лесного фонда, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



За шесть часов лесникам удалось остановить распространение огня и ликвидировать пожар.



На утро 17 мая новых очагов возгорания не обнаружено.



Жителей Бурятии просят не бросать горящие спички, окурки и горячую золу, стекло; не употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов; не оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы; не заправлять горючим топливные баки, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, не курить и не пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим; не выполнять работы с открытым огнем на торфяниках.



Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны (3012) 20-44-44.





