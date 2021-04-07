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В Бурятии по улицам Бабушкина текут канализационные стоки

В Бурятии по улицам Бабушкина текут канализационные стоки
Происшествия, 
Жители Бабушкина жалуются на сточные воды и невыносимую вонь

Жители города Бабушкин Кабанского района Бурятии рассказали «Байкал-Dailу», что уже несколько месяцев страдают от канализационных стоков. Сточные воды текут прямо по улицам улицам. Местные жители бьют тревогу, опасаясь, что нечистоты могут попасть в Байкал. 

Также жители Бабушкина пожаловались на ужасный запах по городу.



Как оказалось, действительно на очистных сооружениях в Бабушкине сложилась непростая ситуация из-за того, что там вышел из строя насос.

- По заверениям органов местного самоуправления, в Байкал сточные воды не попадают. Ранее прокуратура вносила меры прокурорского реагирования по этому поводу, требовала от главы муниципального образования и минстроя Бурятии организовать резервные источники – резервные насосы. Сейчас во исполнение этого представления выделены денежные средства, организуется эта закупка, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

В прокуратуре добавили, что скоро будет организован выезд специалистов на место.
канализация сточные воды Байкал экология
 
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