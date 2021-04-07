В Бурятии по улицам Бабушкина текут канализационные стоки

Как оказалось, действительно на очистных сооружениях в Бабушкине сложилась непростая ситуация из-за того, что там вышел из строя насос.- По заверениям органов местного самоуправления, в Байкал сточные воды не попадают. Ранее прокуратура вносила меры прокурорского реагирования по этому поводу, требовала от главы муниципального образования и минстроя Бурятии организовать резервные источники – резервные насосы. Сейчас во исполнение этого представления выделены денежные средства, организуется эта закупка, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.В прокуратуре добавили, что скоро будет организован выезд специалистов на место.