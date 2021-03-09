Труп собаки живодёры привязали к машине
В городе Усть-Илимск Иркутской области после убийства бездомной собаки возбудили уголовное дело. Видео расправы над собакой появилось на днях в соцсетях. На нём видно, как из остановившейся машины вышел мужчина с ружьём. Он выстрелил в бездомную собаку, которая была совсем не агрессивной, а просто подбежала из любопытства. Затем мужчины привязали тело животного к машине и протащили так на верёвке.
В пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области сообщили, что сигнал поступил от местной жительницы вечером 4 марта. Собака жила на территории садоводства, её убили возле сторожки.
- Сотрудники полиции, изучив записи камер видеонаблюдения и опросив свидетелей и очевидцев происшествия, в течение нескольких часов установили личность подозреваемого. Им оказался 37-летний местный житель. В ходе обысковых мероприятий в его квартире обнаружено ружьё, - уточнили в ГУ МВД по Иркутской области.
Возбуждено уголовное дело «Жестокое обращение с животными повлекшее его гибель». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
В Иркутской области возбудили дело после жестокого убийства собака
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