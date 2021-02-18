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Улан-удэнца избили до крови в переходе на Элеваторе

Улан-удэнца избили до крови в переходе на Элеваторе
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
В подземном переходе прохожего избили и ограбили

Вчера ночью в Улан-Удэ сотрудники группы задержания вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, обратили внимание на мужчину в крови. Мужчина пояснил, что в подземном переходе на Элеваторе на него напали трое незнакомцев. Они избили его и отобрали сотовый телефон.

Росгвардейцы посадили потерпевшего в служебный автомобиль, оказали ему первую медицинскую помощь и отправились на отработку территории.

На соседней улице наряд заметил подозрительного мужчину, который при виде патрульного автомобиля попытался убежать. Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого, его опознал потерпевший. Одежда задержанного была в крови.

Потерпевшего передали медикам скорой медицинской помощи, а 22-летнего подозреваемого – сотрудникам полиции, сообщили в Росгвардии по Бурятии.
грабеж Росгвардия
 
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