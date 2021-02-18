В Бурятии пьяный водитель устроил ДТП

Проведённое освидетельствование показало наличие паров этилового спирта в выдыхаемом нарушителем воздуха, в количестве 1.16 мг/л, в отношении него оформлен административный протокол.







Накануне в Тункинском районе Бурятии произошло ДТП.37-летний водитель автомобиля «Тойота Камри Грация», не имеющий права управления транспортным средством, следуя в состоянии алкогольного опьянения со стороны посёлка Аршан в направлении посёлка Зактуй не справился с управлением. Автомобилист врезался в автомобиль «Тойота Алион», за рулём которого находился 27-летний мужчина.Виновник ДТП пытался скрыться с места происшествия, он выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом «ГАЗ – А66R33».В результате ДТП травмы получил водитель автомобиля «Тойота Камри Грация», сообщили в УГИБДД по Бурятии.После ДТП «Грация» превратилась в груду металла.