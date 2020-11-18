В Бурятии вальщик леса спилил больше положенного

На мужчину возбудили уголовное дело



В отделение МВД России по Еравнинскому району Бурятии поступило сообщение от сотрудников лесничества о незаконной рубке леса. На лесоделяне обнаружили вырубленные неклейменные деревья.



Сосны срубил 39-летний вальщик из Хоринского района. Мужчина задержан на месте происшествия.



Он признался, что, понимая незаконность действий, спилил 13 сосен, не предназначенных для рубки. Его зарплата зависела от объёма заготовленной древесины. Причинённый лесному фонду ущерб составил 84 тысячи рублей.



Ранее гражданин дважды привлекался к уголовной ответственности за кражи.



Сотрудники полиции изъяли спиленный лес и бензопилу. Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

