В Бурятии на месте пожара нашли мёртвую женщину





Сегодня утром 31 октября в селе Боргой Джидинского района Бурятии произошёл пожар в жилом доме, унёсший жизнь женщины.До прибытия пожарных местные жители из дома через окно вытащили тело 42-летней женщины.- Первой на тушение пожара прибыла добровольная пожарная команда сельского поселения «Белоозерское», к этому моменту дом был охвачен огнём полностью. Вместе с прибывшими сотрудниками 9-го Селенгинского отряда государственной противопожарной службы пожар был ликвидирован. В результате пожара выгорел изнутри полностью, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.Причина произошедшего устанавливается. Вероятно, ею могло послужить неосторожное обращение с огнём при курении.