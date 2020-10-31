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В Бурятии на месте пожара нашли мёртвую женщину

В Бурятии на месте пожара нашли мёртвую женщину
Происшествия,  Фото:агентство ГО и ЧС
Тело достали местные жители

Сегодня утром 31 октября в селе Боргой Джидинского района Бурятии произошёл пожар в жилом доме, унёсший жизнь женщины.

До прибытия пожарных местные жители из дома через окно вытащили тело 42-летней женщины.

- Первой на тушение пожара прибыла добровольная пожарная команда сельского поселения «Белоозерское», к этому моменту дом был охвачен огнём полностью. Вместе с прибывшими сотрудниками 9-го Селенгинского отряда государственной противопожарной службы пожар был ликвидирован. В результате пожара выгорел изнутри полностью, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Причина произошедшего устанавливается. Вероятно, ею могло послужить неосторожное обращение с огнём при курении.



Как сообщал «Байкал-Daily», в ночь с 28 на 29 октября в Джидинском районе Бурятии на пожаре в жилом доме погиб мужчина, глава семейства. Его тело обнаружили подростки, бросившиеся на помощь.

Сегодня утром в Новом Энхалуке дотла сгорел большой корпус в летнем спортивном лагере.



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