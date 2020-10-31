В Бурятии дотла сгорел корпус спортивного лагеря

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром стало известно о крупном пожаре в летнем спортивном лагере. В пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС раскрыли подробности пожара.
Пожар на территории летнего спортивного лагеря в селе Новый Энхалук Кабанского района Бурятии произошёл ранним утром 31 октября.
Из-за значительного удаления ближайшей пожарной части первой на место прибыла добровольная пожарная команда сельского поселения «Сухинское». На момент её прибытия обшитое металлопрофилем здание спального корпуса горело полностью. Сильный ветер способствовал быстрому развитию пожара и создавал угрозу его распространения (по горючей подстилке, сухим кустарникам и траве) на другие строения.
Двое добровольных пожарных остановили распространение огня. Затем прибывшие пожарных выбрали решающим направлением тушения предотвращение распространения огня на другие корпуса.
Открытое горение было ликвидировано совместными усилиями спустя 68 минут, полностью пожар был потушен ещё через два часа спустя.
- Столь разрушительные последствия обусловлены поздним обнаружением возгорания. В результате пожара здание было уничтожено полностью на площади 437,5 кв.м, - сообщили в агентстве ГО и ЧС.
Причина пожара устанавливается.