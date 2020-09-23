Житель Бурятии развёл костёл и спалил лес

Виновник лесного пожара предстанет перед судом



Житель Хоринского района Бурятии предстанет перед судом за уничтожение леса из-за неосторожного обращения с огнём.



По версии следствия, мужчина, находясь в лесу во время противопожарного режима, развёл костёр. Загорелась трава и огонь распространился по ему, уничтожая деревья. В результате неосторожного обращения с огнём лесному фонду причинён ущерб в размере 30, 6 тыс. рублей.



Уголовное дело направлено в Хоринский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

