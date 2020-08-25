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Житель Бурятии расправился с женщиной и свидетелем убийства

Житель Бурятии расправился с женщиной и свидетелем убийства
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
На свободу мужчина выйдет не скоро

Вердиктом коллегии присяжных заседателей житель Бурятии признан виновным в убийстве двух человек.

Расправа произошла около двух часов ночи. Пьяный мужчина поссорился со знакомой женщиной, напал на неё и буквально всю изрезал. Убийца нанёс ей 19 ударов ножом в область грудной клетки и живота и шесть ударов в шею.

Женщина потеряла много крови и скончалась на месте.

В момент расправы в квартире находился приятель. Убийца испугался, что друг расскажет обо всём полиции, решив зарезать и его. Свидетель получил семь ударов по шее и груди, один из ударов пришёлся в сердце. Мужчина также скончался на месте.

Преступление было раскрыто, убийца задержан. Ранее он неоднократно был судим за разбои, кражи, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

По заключению судебно-психиатрической экспертизы мужчина признан вменяемым. В правоохранительных органах мужчина характеризуется с отрицательной стороны, он злоупотребляет спиртным, на него неоднократно поступали жалобы и замечания со стороны соседей. Знакомые рассказывали, что мужчина тихий и скрытный, но в состоянии алкогольного опьянения агрессивен к более слабым.

На суде единственная сестра погибшей женщины заявила, что убийца «морально» убил и её саму.

В свою очередь, близкие преступника пытались обелить его имя. Так, родная сестра подсудимого поведала, что брат «добрый, отзывчивый человек, готовый оказать помощь другим». Кроме того, заявила она, у брата имеется больной ребёнок.

Верховный суд Бурятии признал мужчину виновным и приговорил к 20 годам в исправительной колонии особого режима.

Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей – сестры зарезанной женщины. Она просила компенсацию морального вреда в три миллиона рублей, но суд назначил один миллион.
убийство
 
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