В Бурятии с начала купального сезона утонули 24 человека

В том числе погибли семь детей



С начала купального сезона в Бурятии утонули 24 человек, семь из них дети. Также спасены 20 человек, том числе 11 детей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.



Инспекторы ГИМС напоминают, что при выходе на водоём спасательные жилеты должны быть предусмотрены для каждого человека, находящегося на борту плавательного средства.



Выбирая спасательный жилет, нужно обратить внимание на его размер. При приобретении средств безопасности для группы людей рекомендуется подбирать универсальные жилеты, размер которых можно регулировать.



Все спасательные жилеты, независимо от их конструкции, должны обеспечивать всплытие упавшего в воду человека вверх лицом и поддержание его над уровнем воды таким образом, чтобы рот находился на высоте 12 см над водой, а тело было наклонено назад от вертикали под углом от 20 до 50°.





