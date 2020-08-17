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В Улан-Удэ два ребёнка пострадали в ДТП

В Улан-Удэ два ребёнка пострадали в ДТП
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Дети госпитализированы в больницу

В субботу в Улан-Удэ в ДТП пострадали два юных пешехода. Первая авария произошла около 15:10.

45-летняя женщина- водитель автомобиля «Ниссан Икстрейл», следуя со стороны ул. Жердева, 7, в направлении ул. Ключевская, 4а, в гаражном кооперативе, сбила 7-летнего пешехода. Ребёнок получил закрытый перелом грудного позвонка, ссадины ног, ушиб поясничной области. Госпитализирован в ДРКБ.

Второе ДТП произошло около 20:45. Водитель автомобиля «Тойота Виста» на проспекте 50 лет Октября сбил 9-летнего ребёнка. В результате ДТП пешеход получил закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом с 3-5 рёбер справа, закрытый перелом левого бедра, ушиб правого лучезапястного сустава, ссадина грудной клетки справа, ссадина правого локтевого сустава. Госпитализирован в ДРКБ.

Госномер автомобиля и водитель не установлены, сообщается в оперативной сводке по городу.



ДТП
 
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