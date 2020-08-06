Житель Бурятии потерял телефон и заставил подругу соврать о его краже

Теперь на девушку возбуждено уголовное дело



На 27-летнюю жительницу Северобайкальске возбудили уголовное дело за заведомо ложный донос. Об этом случае рассказали сегодня в пресс-службе МВД по Бурятии.



4 августа девушка обратилась в полицию с заявлением о краже дорогого сотового телефона в магазине. Она утверждала, что гаджет украли из заднего кармана брюк во время совершения покупок.



Полицейские начали расследовать дело и пришли к выводу, что показания не соответствуют действительности. Вскоре выяснилось, что телефон принадлежит другу девушки. Он потерял его за два дня до подачи заявления в полицию и таким хитроумным способом хотел заставить полицейских искать гаджет. При этом сам врать полиции не захотел и сумел уговорить подругу пойти на это преступление.



Сейчас девушка призналась в заведомо ложном доносе. Максимальное наказание, предусмотренное санкциям данной статьи, – лишение свободы на срок до двух лет.

