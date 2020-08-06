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Житель Бурятии потерял телефон и заставил подругу соврать о его краже

Житель Бурятии потерял телефон и заставил подругу соврать о его краже
Происшествия, 
Теперь на девушку возбуждено уголовное дело

На 27-летнюю жительницу Северобайкальске возбудили уголовное дело за заведомо ложный донос. Об этом случае рассказали сегодня в пресс-службе МВД по Бурятии.

4 августа девушка обратилась в полицию с заявлением о краже дорогого сотового телефона в магазине. Она утверждала, что гаджет украли из заднего кармана брюк во время совершения покупок.

Полицейские начали расследовать дело и пришли к выводу, что показания не соответствуют действительности. Вскоре выяснилось, что телефон принадлежит другу девушки. Он потерял его за два дня до подачи заявления в полицию и таким хитроумным способом хотел заставить полицейских искать гаджет. При этом сам врать полиции не захотел и сумел уговорить подругу пойти на это преступление.

Сейчас девушка призналась в заведомо ложном доносе. Максимальное наказание, предусмотренное санкциям данной статьи, – лишение свободы на срок до двух лет.
заведомо ложный донос
 
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