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Забайкалец обокрал подругу, когда помогал перевозить вещи

Забайкалец обокрал подругу, когда помогал перевозить вещи
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Доверчивая девушка дала ему банковскую карту

В Забайкалье 29 июля с заявлением в полицию обратилась жительница Балея. По словам потерпевшей, неизвестные украли с её банковской карты 24 тысячи рублей.

Установлено, что накануне девушке помогал перевозить вещи ее знакомый. После этого она отдала ему банковскую карту, назвала пин-код и попросила купить в магазине продукты.

Молодой человек, запросив в банкомате баланс карты и увидев крупную сумму, украл деньги, а карту вернул владелице. Пропажу денег она обнаружила только спустя несколько дней.

- Сотрудники полиции задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции. В содеянном он признался. Украденные деньги он потратил на собственные нужды. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
кража
 
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