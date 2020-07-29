Забайкалец украл драгоценности и представился заблудившимся прохожим

Потерпевший в момент кражи находился в соседнем тепляке



В Забайкальском районе в полицию поступило сообщение от жителя села Рудник Абагайтуй о том, что из его дома украли две пары серёжек, цепочку, четыре кольца и 6500 рублей. В целом ущерб оценен на 30 тысяч рублей.



В момент кражи частный дом был не заперт, хозяин в это время находился в тепляке. Выйдя в ограду, он заметил постороннего мужчину, который сказал, что заблудился. После визита незнакомца была обнаружена пропажа вещей.



Подозреваемый был установлен и задержан - им оказался житель Шилкинского района. Он приехал в гости к своему знакомому и решил прогуляться по улице. Обнаружив открытый дом, он вошёл и украл драгоценности



- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Он помещён в изолятор временного содержания. Имущество изъято и возвращено потерпевшим, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

