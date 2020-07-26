Группа добровольцев чинила мост за перевалом «Пьяный»
Вчера, 25 июля, спасателям поступило сообщение от группы волонтёров. Они рассказали, что при починке моста за перевалом «Пьяный» вблизи посёлка Аршан Тункинского района, один из их товарищей упал с возвышенности. Высота падения составила примерно 15 метров.
На помощь выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы Юрий Ангаев, Алексей Шорстов, Георгий Шорстов и Валентин Базаров. По прибытии на место они обнаружили пострадавшего, в сопровождении приятелей, самостоятельно направлявшегося к своей машине.
У мужчины была пробита голова и повреждена нога. Спасатели оказали первую помощь молодому человеку и помогли спуститься с гор, где передали его медицинским работникам. Состояние пострадавшего удовлетворительное, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.
Специалисты предупреждают, что самостоятельно перемещать упавшего с большой высоты человека можно только при угрозе жизни. В остальных случаях необходимо дождаться спасателей.
В Бурятии волонтёр пробил голову при падении с 15-метрой высоты
Происшествия, Фото:
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