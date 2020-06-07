Инцидент произошёл в субботу
6 июня произошло аварийное отключение воды в РК «Здоровье» в пригородном селе Сотниково.
В оперативной сводке по городу сообщается, что 18:10 из-за неисправности автомата СУЗ глубинного насоса на скважине МУП «Водоканал» было снижено давление на подаче холодного водоснабжения в котельную «РК Здоровье». В результате произошла остановка котлоагрегата. Сперва прекратилась подача холодного водоснабжения, а после и горячего.
В 21:28 рабочие заменили автомат СУЗ, после чего глубинный насос запущен в работу. Спустя три часа было восстановлено холодное водоснабжение. А в 21:40 после заполнения системы холодного водоснабжения был запущен в работу котлоагрегат на котельной и восстановлено горячее водоснабжение.
В пригороде Улан-Удэ без воды остался РК «Здоровье»
Происшествия, Фото:
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