В пригороде Улан-Удэ без воды остался РК «Здоровье»

Инцидент произошёл в субботу



6 июня произошло аварийное отключение воды в РК «Здоровье» в пригородном селе Сотниково.



В оперативной сводке по городу сообщается, что 18:10 из-за неисправности автомата СУЗ глубинного насоса на скважине МУП «Водоканал» было снижено давление на подаче холодного водоснабжения в котельную «РК Здоровье». В результате произошла остановка котлоагрегата. Сперва прекратилась подача холодного водоснабжения, а после и горячего.



В 21:28 рабочие заменили автомат СУЗ, после чего глубинный насос запущен в работу. Спустя три часа было восстановлено холодное водоснабжение. А в 21:40 после заполнения системы холодного водоснабжения был запущен в работу котлоагрегат на котельной и восстановлено горячее водоснабжение.



