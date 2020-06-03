Машину сотрудники ДПС только из-за непристёгнутых ремней
Ночью 2 июня сотрудники ДПС неподалёку от Нурселения за нарушения остановили водителя такси. Машину остановили за то, что ни сам таксист, ни пассажир не были пристёгнуты ремнями безопасности, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Неожиданно в багажнике автомобиля полицейские обнаружили также мешок с марихуаной массой более двух килограммов.
Мешок принадлежал 20-летнему пассажиру. По его словам, коноплю он собрал в Тарбагатайском районе, а для его транспортировки вызвал такси.
Ранее молодой человек был уже трижды судим за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, но должных выводов не сделал. От освидетельствования на предмет употребления наркотиков он отказался, в связи с чем в отношении него составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ.
Молодой человек нигде не работает, имеет семь классов образования.
В отношении него возбуждено уголовное дело. Также к административной ответственности за нарушение ПДД привлечён водитель.
Житель Бурятии повёз собранную коноплю на такси
Происшествия, Фото:
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