Житель Бурятии повёз собранную коноплю на такси

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

Машину сотрудники ДПС только из-за непристёгнутых ремней



Ночью 2 июня сотрудники ДПС неподалёку от Нурселения за нарушения остановили водителя такси. Машину остановили за то, что ни сам таксист, ни пассажир не были пристёгнуты ремнями безопасности, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Неожиданно в багажнике автомобиля полицейские обнаружили также мешок с марихуаной массой более двух килограммов.



Мешок принадлежал 20-летнему пассажиру. По его словам, коноплю он собрал в Тарбагатайском районе, а для его транспортировки вызвал такси.



Ранее молодой человек был уже трижды судим за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, но должных выводов не сделал. От освидетельствования на предмет употребления наркотиков он отказался, в связи с чем в отношении него составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ.



Молодой человек нигде не работает, имеет семь классов образования.



В отношении него возбуждено уголовное дело. Также к административной ответственности за нарушение ПДД привлечён водитель.



