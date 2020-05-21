Молодые люди разместили экстремистские материалы
Проверка УФСБ установила, что двое жителей Усть-Илимска, 21 и 26 лет, разместили аудио- и видеоматериалы, включённые в федеральный список экстремистских материалов. Их они выложили в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, страницы пользователей являются публичными, доступ к ним предоставлен неограниченному кругу лиц.
Городской суд признал молодых людей виновными в совершении правонарушения по ст. 20.29 КоАП РФ «Массовое распространение экстремистских материалов». Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере двух тысяч рублей каждому.
Решения суда вступили в законную силу.
В настоящее время запрещенные материалы удалены со страниц в социальных сетях.
Двух жителей Иркутской области наказали за посты «Вконтакте» и «Одноклассниках»
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Из незаконного оборота изъято свыше 19 тысяч литров спиртосодержащей продукции на общую сумму более 5 млн рублей
Молодые люди разместили экстремистские материалы
Видео опубликовано в рубрике «Чудаки на дорогах»
Стали известны некоторые подробности аварии в Иволгинском районе
Бензопилу прихватил прохожий и уехал на такси
Она пыталась самостоятельно потушить огонь
17-летнего беглеца ищут пятый день
Девушка отдала ему сим-карту и не отключила «мобильный банк»
На утро 21 мая лесных пожаров в Бурятии не зафиксировано
Суд назначил мужчине штраф
Судебные приставы взыскали ущерб с компьютерного вора
Он оставил автомобиль на мосту, что привело к массовому ДТП
Теперь ему грозит уголовное дело
Авария с мотоциклистом произошла ранним утром
За сутки выявили несколько десятков новых больных COVID-19