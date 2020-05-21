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Двух жителей Иркутской области наказали за посты «Вконтакте» и «Одноклассниках»

Двух жителей Иркутской области наказали за посты «Вконтакте» и «Одноклассниках»
Происшествия, 
Молодые люди разместили экстремистские материалы

Проверка УФСБ установила, что двое жителей Усть-Илимска, 21 и 26 лет, разместили аудио- и видеоматериалы, включённые в федеральный список экстремистских материалов. Их они выложили в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, страницы пользователей являются публичными, доступ к ним предоставлен неограниченному кругу лиц.

Городской суд признал молодых людей виновными в совершении правонарушения по ст. 20.29 КоАП РФ «Массовое распространение экстремистских материалов». Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере двух тысяч рублей каждому.

Решения суда вступили в законную силу.

В настоящее время запрещенные материалы удалены со страниц в социальных сетях.

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