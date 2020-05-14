Жительница Бурятии до смерти избила соседку ковшиком

Женщина скончалась через два дня после происшествия
Днём 12 мая дом в селе Ильинка Прибайкальского района Бурятии обнаружили тело 51-летней женщины с травмами головы. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
В совершении преступления подозревается 34-летняя соседка покойной женщины. Во время допроса она дала подробные показания об обстоятельствах происшествия.
По данным следствия, днём 9 мая подозреваемая пришла в гости к соседке. Вместе со своими сожителями они стали употреблять спиртные напитки. К вечеру один из мужчин, опьянев, уснул, а второй ушёл домой.
Между пьяными женщинами, оставшимися наедине, на почве ревности произошла ссора, переросшая в потасовку. Они вышли на улицу. Во дворе подозреваемая схватила попавшийся под руку металлический ковш и с силой нанесла им два удара по голове хозяйке дома, после чего убежала.
Полученные травмы не остановили женщину, она продолжила употреблять алкоголь с сожителем в течение двух последующих дней, не обращаясь за медицинской помощью. 12 мая она скончалась от полученных повреждений.
В настоящее время следователи устанавливают полную картину преступления.
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Происшествия, Фото:
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