Жительница Бурятии до смерти избила соседку ковшиком

Происшествия, Фото: орудие убийства. СУ СКР по Бурятии

Женщина скончалась через два дня после происшествия



Днём 12 мая дом в селе Ильинка Прибайкальского района Бурятии обнаружили тело 51-летней женщины с травмами головы. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



В совершении преступления подозревается 34-летняя соседка покойной женщины. Во время допроса она дала подробные показания об обстоятельствах происшествия.



По данным следствия, днём 9 мая подозреваемая пришла в гости к соседке. Вместе со своими сожителями они стали употреблять спиртные напитки. К вечеру один из мужчин, опьянев, уснул, а второй ушёл домой.



Между пьяными женщинами, оставшимися наедине, на почве ревности произошла ссора, переросшая в потасовку. Они вышли на улицу. Во дворе подозреваемая схватила попавшийся под руку металлический ковш и с силой нанесла им два удара по голове хозяйке дома, после чего убежала.



Полученные травмы не остановили женщину, она продолжила употреблять алкоголь с сожителем в течение двух последующих дней, не обращаясь за медицинской помощью. 12 мая она скончалась от полученных повреждений.



В настоящее время следователи устанавливают полную картину преступления.



