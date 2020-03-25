В Бурятии произошёл пожар из-за мышей

Предположительно по причине же короткого замыкания электропроводки в посёлке Таксимо Муйского района произошёл пожар в жилом доме. На момент прибытия пожарных горело потолочное перекрытие. В результате пожара огнём повреждена кровля дома и потолочные конструкции на площади 5 квадратных метров возле которых была проложена электропроводка.





За сутки в Бурятии зарегистрировано 13 пожаров, 6 из которых произошли в районах республики.В селе Кабанск Кабанского района произошёл пожар в жилом 2-х этажном доме. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны было возгорание на 2-м этаже. В результате пожара повреждено потолочное перекрытие на площади 1 квадратный метр.Вероятно, причиной пожара послужило нарушение правил монтажа электрооборудования: электропроводка была проложена между гипсокартоном и стеной, где грызуны нарушили целостность изоляции проводов, вследствие чего произошло короткое замыкание электропроводки.Ещё один жилой дом горел в СНТ «Восход» Заиграевского района. На момент прибытия первого пожарного расчёта горела крыша дома. В результате пожара крыша уничтожена на площади 20 квадратных метров.Вероятно, причиной пожара послужило отсутствие огнеупорной разделки трубы дымохода - расстояние от внутренней поверхности дымового канала до сгораемой конструкции.В ДНТ «Багульник» Тарбагатайского района горела баня. На момент прибытия пожарных горела крыша строения. В результате пожара уничтожена крыша и потолочные перекрытия бани на площади 28 квадратных метров.Причиной пожара, предположительно, послужил перекал трубы дымохода, сообщает пресс-служба Республиканского агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.