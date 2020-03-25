 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 Марта

Жительница Улан-Удэ Раиса Бредний проходит обследование на коронавирус
Жительница Улан-Удэ Раиса Бредний проходит обследование на коронавирус

24 Марта

Популярное

В Бурятии произошёл пожар из-за мышей

В Бурятии произошёл пожар из-за мышей
Происшествия,  Фото:Республиканское агентство ГО и ЧС
Мыши прогрызли проводку и произошло короткое замыкание

За сутки в Бурятии зарегистрировано 13 пожаров, 6 из которых произошли в районах республики.

В селе Кабанск Кабанского района произошёл пожар в жилом 2-х этажном доме. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны было возгорание на 2-м этаже. В результате пожара повреждено потолочное перекрытие на площади 1 квадратный метр.

Вероятно, причиной пожара послужило нарушение правил монтажа электрооборудования: электропроводка была проложена между гипсокартоном и стеной, где грызуны нарушили целостность изоляции проводов, вследствие чего произошло короткое замыкание электропроводки.

Предположительно по причине же короткого замыкания электропроводки в посёлке Таксимо Муйского района произошёл пожар в жилом доме. На момент прибытия пожарных горело потолочное перекрытие. В результате пожара огнём повреждена кровля дома и потолочные конструкции на площади 5 квадратных метров возле которых была проложена электропроводка.


Ещё один жилой дом горел в СНТ «Восход» Заиграевского района. На момент прибытия первого пожарного расчёта горела крыша дома. В результате пожара крыша уничтожена на площади 20 квадратных метров.

Вероятно, причиной пожара послужило отсутствие огнеупорной разделки трубы дымохода - расстояние от внутренней поверхности дымового канала до сгораемой конструкции.

В ДНТ «Багульник» Тарбагатайского района горела баня. На момент прибытия пожарных горела крыша строения. В результате пожара уничтожена крыша и потолочные перекрытия бани на площади 28 квадратных метров.

Причиной пожара, предположительно, послужил перекал трубы дымохода, сообщает пресс-служба Республиканского агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

пожар
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии произошёл пожар из-за мышей
В Бурятии произошёл пожар из-за мышей
Происшествия, 25.03.2020
Мыши прогрызли проводку и произошло короткое замыкание
В Чите парень украл телефон у посетителя бара
В Чите парень украл телефон у посетителя бара
Происшествия, 25.03.2020
Он вытащил смартфон из кармана куртки
В Улан-Удэ водитель «Оки» сбил на «зебре» мужчину
В Улан-Удэ водитель «Оки» сбил на «зебре» мужчину
Происшествия, 25.03.2020
Пешеход был госпитализирован в медучреждение  
Житель Бурятии устроил лесной пожар в Забайкалье
Житель Бурятии устроил лесной пожар в Забайкалье
Происшествия, 25.03.2020
Предварительно причиной пожара стал брошенный окурок
В Улан-Удэ парни избили мужчину и отобрали телефон
В Улан-Удэ парни избили мужчину и отобрали телефон
Происшествия, 25.03.2020
Молодые люди попросили у него закурить и инициировали конфликт
Из-за непогоды в Улан-Удэ произошли отключения электроэнергии
Из-за непогоды в Улан-Удэ произошли отключения электроэнергии
Происшествия, 25.03.2020
Причинами отключения света были схлестнувшиеся провода, поваленные деревья и прочее
На пожаре в Улан-Удэ пострадали два человека
На пожаре в Улан-Удэ пострадали два человека
Происшествия, 25.03.2020
Пожарные эвакуировали 21 человека
В Бурятии из-за пала травы едва не сгорела животноводческая стоянка
В Бурятии из-за пала травы едва не сгорела животноводческая стоянка
Происшествия, 24.03.2020
За сутки сгорело 470 гектаров сухой растительности
В Улан-Удэ работница кафе украла 33 тысячи у посетительницы
В Улан-Удэ работница кафе украла 33 тысячи у посетительницы
Происшествия, 23.03.2020
Потерпевшая оставила сумку с деньгами в кафе
В Иркутской области на пожаре погиб мужчина
В Иркутской области на пожаре погиб мужчина
Происшествия, 23.03.2020
Во время пожара травмы получил ещё один мужчина
В Забайкалье с пятого этажа выпала 4-летняя девочка
В Забайкалье с пятого этажа выпала 4-летняя девочка
Происшествия, 23.03.2020
С травмами она госпитализирована в больницу
В Бурятии подросток украл бензопилу у пенсионерки
В Бурятии подросток украл бензопилу у пенсионерки
Происшествия, 22.03.2020
Подросток состоит на профилактическом учёте

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^