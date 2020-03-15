В Улан-Удэ из-за оторвавшегося колеса столкнулись две «Тойоты»



На этом участке дороги на некоторое время образовалась большая пробка в обе стороны, так как две полосы движения в обоих направлениях были заблокированы. Другие транспортные средства не пострадали.









Накануне около 17.45 произошло ДТП по улице Иволгинская в Улан-Удэ. Машина «Toyota Noah» двигалась в направлении посёлка Солдатский, а в противоположном направлении ехал автомобиль «Toyota Mark II». У последнего авто на полном ходу оторвалось колесо с места крепления и покатилось по проезжей части – судя по всему, открутились гайки колеса. В результате машина «Toyota Mark II» выехала на полосу встречного движения и столкнулась с «Toyota Noah». Пострадавших в результате аварии нет.