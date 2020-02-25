Водитель отвлёкся на погрузку
В Улан-Удэ сотрудники полиции задержали за кражу из салона автомобиля ранее не судимого 17-летнего студента колледжа.
Кража произошла днём 19 февраля. Пока водитель грузовика занимался погрузкой, студент, проходивший мимо, заметил лежащий между сиденьями сотовый телефон. Через незапертую дверь молодой человек проник в салон и украл телефон.
В настоящее время гаджет изъят. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ 17-летний студент обокрал водителя грузовика
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