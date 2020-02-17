В Улан-Удэ в районе Элеватора произошло ДТП

Машины столкнулись перед светофором
Сегодня в Улан-Удэ около 10 часов утра на проспекте 50 лет Октября, недалеко от Элеватора, произошло небольшое ДТП.
Ехавший в направлении центра города водитель «Тойоты Терсел» врезался в «Тойоту Премио». Произошло это перед светофором.
Обошлось без пострадавших.
Оператору такси он сказал, что не видел чужую сумку в салоне машины
ДТП произошло на Левом берегу
Машины столкнулись перед светофором
Мужчина воспринял сопротивление женщины как игру
ЧП едва не произошло в пригородном селе Сужа
Горели два дома в Таксимо
Пожар случился сегодня утром
Угонщик уехал на чужой машине по своим делам
Чаще всего подделывают купюры достоинством 1000 и 5000 рублей
Мелкое взяточничество наказывается лишением свободы на срок до одного года
Семья погибшего студента из США Колина Мэдсена представила новую экспертизу и требует возобновить расследование
Девушка получила травму ноги
Мужчина не хочет находиться под стражей на время следствия
Наглый вор забирал технику из частных домов
За кражи из микроавтобусов мужчина отправится в колонию