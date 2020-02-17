В Улан-Удэ в районе Элеватора произошло ДТП

Обошлось без пострадавших.





Сегодня в Улан-Удэ около 10 часов утра на проспекте 50 лет Октября, недалеко от Элеватора, произошло небольшое ДТП.Ехавший в направлении центра города водитель «Тойоты Терсел» врезался в «Тойоту Премио». Произошло это перед светофором.