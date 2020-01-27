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В Улан-Удэ молодая семья с 2 детьми нуждается в помощи после пожара

В Улан-Удэ молодая семья с 2 детьми нуждается в помощи после пожара
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Огонь полностью уничтожил крышу, мансарду и две стены частного дома в Поселье

30 декабря вечером в частном доме в селе Поселье Иволгинского района произошёл пожар. Хозяева на тот момент находились дома – молодая семья с двумя маленькими детьми успела спастись и захватить с собой всё самое необходимое.

Пожар произошёл из-за неполадок в работе печи, вероятно - перекалилась труба. Крыша, мансарда и два венца дома полностью сгорели, все остальное сейчас сильно повреждено и залито водой после тушения.




Обращение с просьбой помочь молодой семье опубликовал вчера улан-удэнский актёр Михаил Апальков в соцсети:

- Друзья, репост! Сейчас серьёзно! У моих близких друзей 30 декабря в Поселье сгорел дом. У ребят двое детей. Сейчас нужно как-то восстанавливать дом. Если есть такая возможность, давайте поможем людям. Каждый может в такой ситуации оказаться, не дай Бог! Ребят знаю лично! Никакого обмана нет! – написал он.

К посту прилагались фотографии сгоревшего дома и номер телефона близкой подруги семьи. Ирина в свою очередь рассказала «Байкал-Daily» о случившемся.

- Ничего не предвещало беды, к счастью, семья успела выбежать из дома. Сейчас Артём и Алеся живут у родственников, дети у бабушек - им 5 и 8 лет. Помогают близкие люди и просто неравнодушные – сейчас собрали около 20 тысяч рублей, собираем одежду и технику. Артём работает в «Тугнуйском разрезе», возможно, организация поможет. Нужен ремонт дома, всё ведь нужно восстанавливать, - говорит Ирина.

Связаться с семьей, чтобы помочь им вещами или деньгами, можно по номеру: 89246573747. 

 

пожар помощь
 
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