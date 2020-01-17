В МВД по Бурятии подвели итоги работы за 2019 год
Сегодня в МВД по Бурятии состоялось заседание коллеги по подведению итогов работы за 2019 год. На нём было заявлено о снижении по итогам года числа зарегистрированных преступлений на 5,9%. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Сотрудники органов внутренних дел раскрыли 11799 преступлений. При этом раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений составляет 58%, в то время как в среднем по России 46%.
По данным МВД, в республике отмечается снижение количества убийств и покушений на убийство (-10,4%), изнасилований и покушений на изнасилование (-10,3%), грабежей (-18,0%), краж (-6,1%), в том числе, карманных (-18,6%), из квартир (-16,8%), краж транспортных средств (-13,2%), хищений сотовых телефонов (-10,7%), вымогательств (-23,5%), угонов автотранспорта (-8,2%).
Продолжается снижение количества преступлений, совершенных в жилом секторе (-3,7%), в общественных местах (-6,9%), уличных (-7%), бытовых преступлений (-15,7%).
На 8,5% снизилась групповая преступность. Почти на 30 % снизилась в регионе подростковая преступность, её удельный вес уменьшился на 1,6% и составил 5,6%, заявили в МВД.
В 2019 году выявлено 10,5 тыс. человек, совершивших преступления. При этом в состоянии алкогольного опьянения совершено 5032 из них, или 42%.
На 7,8 % снизилось количество дорожно-транспортных происшествий на территории республики, а также на 1,5 % - число погибших в них граждан, на 10% – получивших ранения различной степени тяжести.
В работе коллегии приняли участие представители органов власти республики, региональных правоохранительных ведомств, общественности. Перед присутствующими выступили министр внутренних дел Бурятии генерал-майор полиции Олег Кудинов, глава региона Алексей Цыденов, главный федеральный инспектор по республике Сергей Ромахин, а также председатель комитета Народного Хурала Виктор Малышенко и первый заместитель мэра Улан-Удэ Олег Екимовский.
В Бурятии стали меньше убивать и насиловать
Происшествия, Фото:
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