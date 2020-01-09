В Бурятии 75-летняя бабушка украла выпавший из кармана кошелёк

Пенсионерка рассказала, что сама однажды потеряла деньги в похожей ситуации, но тогда ей никто не помог



В Мухоршибирском районе Бурятии 6 января в полицию с заявлением о краже кошелька обратился 74-летний местный житель.



Он рассказал, что покупал продукты в магазине самообслуживания и на кассе обнаружил пропажу портмоне из кармана куртки. Ущерб составил около трёх тысяч рублей.



Полицейские задержали подозреваемую – пожилую посетительницу магазина. Увидев, что у мужчины, потянувшегося в карман за списком необходимых покупок, выпал кошелёк, она подобрала его и вышла из магазина.



- 75-летняя женщина пояснила, что украла кошелёк, потому что некогда сама при схожих обстоятельствах потеряла деньги, и ей их никто не вернул. Ранее пенсионерка не судима, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

