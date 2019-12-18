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Житель Бурятии украл симку, чтобы перевести себе деньги

Житель Бурятии украл симку, чтобы перевести себе деньги
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он украл с чужого счёта 37 тысяч рублей

Полицейские задержали 20-летнего жителя села Тохой Джидинского района по подозрению в краже денег с карты. Молодой человек ранее судим, не работает.

В августе парень проник в стоящую на берегу реки машину, нашёл телефон и вынул сим-карту. 65-летний хозяин не сразу заметил отсутствие сим-карты и снятие денежных средств со счёта.

С помощью услуги «мобильный банк» молодой человек перевёл себе средства - 37 тысяч рублей. Чужие деньги он потратил на продукты питания, алкоголь и одежду.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
кража
 
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