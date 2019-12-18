Он украл с чужого счёта 37 тысяч рублей
Полицейские задержали 20-летнего жителя села Тохой Джидинского района по подозрению в краже денег с карты. Молодой человек ранее судим, не работает.
В августе парень проник в стоящую на берегу реки машину, нашёл телефон и вынул сим-карту. 65-летний хозяин не сразу заметил отсутствие сим-карты и снятие денежных средств со счёта.
С помощью услуги «мобильный банк» молодой человек перевёл себе средства - 37 тысяч рублей. Чужие деньги он потратил на продукты питания, алкоголь и одежду.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Житель Бурятии украл симку, чтобы перевести себе деньги
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В момент задержания улан-удэнец находился в наркотическом опьянении
Она скатилась с горки прямо на дорогу
Он украл с чужого счёта 37 тысяч рублей
Погибший уснул прямо в поле
Он побил женщину, которая пыталась помешать ему
Второй пострадавший доставлен в больницу
На угнанном автомобиле он снёс бетонную опору
Пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля
Нефрит, добытый в Бурятии, планировали контрабандой вывезти в Китай
В Кабанском районе принимают меры для восстановление движения
Аферисты украли с её счёта 60 тысяч рублей
Следователи выяснили, что он сам сдал его в ломбард
Авария произошла на Стеклозаводе
Нарушителя удалось задержать благодаря общественному инспектору
Картины «Пейзаж с рекой» и «Старый рыбак» были написаны неизвестным автором в Северной Европе