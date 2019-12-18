Житель Бурятии украл симку, чтобы перевести себе деньги

Он украл с чужого счёта 37 тысяч рублей



Полицейские задержали 20-летнего жителя села Тохой Джидинского района по подозрению в краже денег с карты. Молодой человек ранее судим, не работает.



В августе парень проник в стоящую на берегу реки машину, нашёл телефон и вынул сим-карту. 65-летний хозяин не сразу заметил отсутствие сим-карты и снятие денежных средств со счёта.



С помощью услуги «мобильный банк» молодой человек перевёл себе средства - 37 тысяч рублей. Чужие деньги он потратил на продукты питания, алкоголь и одежду.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

