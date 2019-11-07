Пилот «ИрАэро» дал «порулить» самолётом своей девушке

Инцидент произошёл ещё 31 августа, установили следователи. Известно о нём стало благодаря видео в Instagram, которое опубликовала сама женщина с припиской «это было невероятно круто».







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В Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по факту несанкционированного управления пассажирским самолётом Ан-24 авиакомпании «ИрАэро» посторонней женщиной.33-летняя пассажирка не имела допуска к управлению и осуществлению пассажирских перевозок. Несмотря на это, пилот дал ей «порулить самолётом». Якутские СМИ уточняют, что женщина – подруга пилота.- По версии следствия, 31 августа один из членов экипажа неправомерно провёл в кабину девушку, не имеющую допуска и свидетельства к осуществлению полетов с соответствующими квалификационными отметками, и передал ей управление воздушным судном Ан-24, следовавшего по маршруту Якутск-Саккырыыр –Якутск. На борту самолёта находились пассажиры. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», - сообщает Восточно-Сибирское Следственное управление на транспорте Следственного комитета России.