Полицейские Иркутска выявили нелегальных мигрантов

Полицейские при силовой поддержке ОМОН провели проверку мигрантов в Иркутске



Вчера, в ходе рейдов в Кировском и Ленинском районах правоохранители проверили 50 иностранных граждан, в основном прибывших из стран ближнего зарубежья. За нарушение режима пребывания в Российской Федерации в отношении 7 человек составлены административные протоколы. По решению суда семи иностранцам назначено наказание в виде штрафа с административным выдворением за пределы страны.



Кроме того, житель Иркутска, который не исполнил свои обязанности при постановке на миграционный учёт иностранных граждан привлечён к административной ответственности.



Неделей ранее в ходе рейда на одном из лесоперерабатывающих предприятий в Качугском районе за нарушение правил въезда и пребывания в РФ, осуществление незаконной трудовой деятельности, а также предоставление ложных сведений при постановке на миграционный учёт 12 иностранцев были привлечены к административной ответственности.

