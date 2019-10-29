Полицейские при силовой поддержке ОМОН провели проверку мигрантов в Иркутске
Вчера, в ходе рейдов в Кировском и Ленинском районах правоохранители проверили 50 иностранных граждан, в основном прибывших из стран ближнего зарубежья. За нарушение режима пребывания в Российской Федерации в отношении 7 человек составлены административные протоколы. По решению суда семи иностранцам назначено наказание в виде штрафа с административным выдворением за пределы страны.
Кроме того, житель Иркутска, который не исполнил свои обязанности при постановке на миграционный учёт иностранных граждан привлечён к административной ответственности.
Неделей ранее в ходе рейда на одном из лесоперерабатывающих предприятий в Качугском районе за нарушение правил въезда и пребывания в РФ, осуществление незаконной трудовой деятельности, а также предоставление ложных сведений при постановке на миграционный учёт 12 иностранцев были привлечены к административной ответственности.
Полицейские Иркутска выявили нелегальных мигрантов
Происшествия, Фото:
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