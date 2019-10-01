Пятеро жителей Иркутской области заплатят 500 тысяч за 100 деревьев

Местные жители срубили деревья на охотничьих угодьях



Баяндаевский районный суд обязал пятерых местных жителей заплатить 500 тысяч рублей за вырубку более чем 100 деревьев.



- 5 жителей района незаконно срубили более 100 деревьев породы лиственница, сосна, берёза. В результате уничтожения среды обитания охотничьих ресурсов на участках охотничьих угодий, животному миру причинен вред на сумму свыше 500 тыс. рублей. Несмотря на активную позицию ответчиков, суд удовлетворил требования прокурора. Решения суда вступили в законную силу, - сообщает прокуратура Иркутской области.



Также мужчины приговором суда привлечены к уголовной ответственности по ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений» к различным срокам лишения свободы.

