Он продал героин за 2 тысячи рублей
В августе 72-летнего жителя Ингушетии задержали по подозрению в сбыте наркотиков. В апреле этого года в Иркутске пожилой мужчина продал героин и вещество из группы меторфанов за 2 тысячи рублей.
Также во время обыска следственные органы нашли в квартире пенсионера 3 тысячи долларов США. Мужчина нигде не трудоустроен и не имеет постоянной регистрации.
Подозреваемого заключили под стражу. Суд учёл сведения о его привлечении ранее к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических средств в крупном размере, несмотря на то, что судимость снята в июне этого года и не влечёт правовых последствий.
Дальнейший ход расследования уголовного дела прокурор поставил на личный контроль. Постановление суда вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В Иркутске поймали 72-летнего наркоторговца
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