В Иркутске поймали 72-летнего наркоторговца

Он продал героин за 2 тысячи рублей



В августе 72-летнего жителя Ингушетии задержали по подозрению в сбыте наркотиков. В апреле этого года в Иркутске пожилой мужчина продал героин и вещество из группы меторфанов за 2 тысячи рублей.



Также во время обыска следственные органы нашли в квартире пенсионера 3 тысячи долларов США. Мужчина нигде не трудоустроен и не имеет постоянной регистрации.



Подозреваемого заключили под стражу. Суд учёл сведения о его привлечении ранее к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических средств в крупном размере, несмотря на то, что судимость снята в июне этого года и не влечёт правовых последствий.



Дальнейший ход расследования уголовного дела прокурор поставил на личный контроль. Постановление суда вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

