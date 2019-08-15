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В Бурятии вор-рецидивист «обчищал» туристов на Байкале

В Бурятии вор-рецидивист «обчищал» туристов на Байкале
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Как оказалось, злоумышленник скрывался от реального наказания в колонии

В Прибайкальском районе Бурятии 10 августа в отдел полиции поступило сообщение о краже от 33-летнего мужчины, отдыхавшего с супругой на побережье Байкала, в 10 километрах от села Горячинск. Турист рассказал, что ночью, пока они спали, кто-то стащил со стола на берегу сотовый телефон и смарт-часы. Ущерб составил 20 тысяч рублей.

На следующий день сотрудники полиции задержали вора - ведущего асоциальный образ жизни 45-летнего улан-удэнца. Украденный смартфон изъяли, а смарт-часы, по словам мужчины, он потерял. 



Оказалось, подозреваемый был причастен ещё к двум кражам в курортной зоне, совершённых в тот же день. Он украл спортивный велосипед стоимостью около 35 тысяч рублей и палатки в собранном виде, которую владельцы решили скрыть от посторонних глаз под машиной. Ущерб составил 13 тысяч рублей.

Велосипед обнаружили в лесу, а поиски палатки ещё продолжаются.

- Отметим, что злоумышленник ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Не так давно он был осуждён к лишению свободы условно за квартирную кражу. В связи с неявкой в уголовно-исполнительную инспекцию условное наказание было заменено на реальный срок лишения свободы, однако от наказания подозреваемый скрылся, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ – «Кража». Следствие продолжается.
кража Байкал туризм
 
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