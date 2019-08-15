В Бурятии вор-рецидивист «обчищал» туристов на Байкале

Оказалось, подозреваемый был причастен ещё к двум кражам в курортной зоне, совершённых в тот же день. Он украл спортивный велосипед стоимостью около 35 тысяч рублей и палатки в собранном виде, которую владельцы решили скрыть от посторонних глаз под машиной. Ущерб составил 13 тысяч рублей.Велосипед обнаружили в лесу, а поиски палатки ещё продолжаются.- Отметим, что злоумышленник ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Не так давно он был осуждён к лишению свободы условно за квартирную кражу. В связи с неявкой в уголовно-исполнительную инспекцию условное наказание было заменено на реальный срок лишения свободы, однако от наказания подозреваемый скрылся, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ – «Кража». Следствие продолжается.