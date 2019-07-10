Сотрудник минлеса Иркутской области покрывал «чёрного лесоруба»

Ущерб от рубок был оценён в миллион рублей



Аларский районный суд в Иркутской области вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Черемховского района. Мужчина в июле-августе 2018 года незаконно вырубил сосны общим объёмом более 120 кубических метров. Ущерб составил более миллиона рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



Мужчине назначили лишение свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год, а также штраф в 300 тысяч рублей. В настоящее время мужчина возместил 800 тысяч рублей из причинённого ущерба.



Во время следствия с ним заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Он рассказал, что ему помогал работник территориального управления областного минлеса по Аларскому лесничеству. Сотрудник указывал ему места для вырубки и обещал покрывать преступления от правоохранительных органов.



За пособничество лесничего осудили на 1,6 года заключения условно с испытательным сроком 1,6 года со штрафом в 300 тысяч рублей и лишением права занимать должности в сфере лесного комплекса на год. Его уволили со службы.

