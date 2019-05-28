Их привлекли к ответственности за нарушение противопожарного режима
В Баргузинском районе Бурятии сотрудники ДПС остановили КамАЗ с древесиной. Водитель не смог предоставить разрешающие документы на перевозимый лес.
Местные жители 32 и 33 лет в 14 километрах от села Баргузин незаконно вырубили около 16 кубометров древесины. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил около 240 тысяч рублей.
С места происшествия изъято: заготовленная сосна, берёза, бензопила и «КамАЗ».
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ.
Кроме того, мужчины привлечены к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности, сообщили в МВД по Бурятии.
В Бурятии остановили «КамАЗ» «чёрных лесорубов»
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