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С начала года на пожарах в Бурятии погибли 5 человек

С начала года на пожарах в Бурятии погибли 5 человек
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru. Из архива
Всего с начала года в республике произошло 129 пожаров

Несмотря на принимаемые профилактические меры, в Бурятии обстановка с техногенными пожарами остаётся напряжённой. На сегодняшний день, с начала года на территории республики произошло 129 пожаров, которые унесли жизни пяти человек.

Сегодня в Главном управлении МЧС России по республике состоялся брифинг, где обсудили оперативную обстановку с бытовыми пожарами. Об этом сообщили в пресс-служба ведомства.

- По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество пожаров увеличилось более чем в два раза. Основными причинами возгораний являются нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, отопительных печей и неосторожное обращение с огнём, - напомнил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия полковник внутренней службы Виктор Чупров.

По трагическому пожару, который случился вчера вечером в Улан-Удэ, Чупров добавил, что в настоящий момент дознавателями МЧС России устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

Главное управление МЧС России по Республике Бурятия просит жителей быть внимательными в быту и соблюдать меры пожарной безопасности. 

- Ни в коем случае не оставляйте без присмотра малолетних детей, и не доверяйте им топку печей! - предупреждают в МЧС.

При обнаружении возгорания нужно сообщить об этом в «Службу спасения» по телефону 01 (с сотового 101).
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