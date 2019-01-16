В Иркутске в аварии с грузовиком и трамваем пострадала девушка













В Иркутске сотрудники Госавтоинспекции устанавливают подробности ДТП, произошедшем на улице Напольная. Авария произошла 15 января около 20 часов 15 минут в районе остановки общественного транспорта «Детская».- Предварительно известно, что водитель грузового автомобиля «Шакман» не справился с управлением и, применяя экстренное торможение, допустил столкновение со стоящим на остановочном пункте трамваем, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.В ДТП пострадала 15-летняя пассажирка, которая выходила из вагона. Девушка госпитализирована в медучреждение.- На месте работали два экипажа ГИБДД. Полицейским предстоит установить все детали произошедшего, дать оценку адекватности поведения водителей, своевременности их реакции, состоянию дорожного покрытия, что впоследствии позволит воссоздать объективную картину и определить степень вины участников аварии, - уточняют в ведомстве.Полицейские обращаются к очевидцам случившегося, либо водителям, имеющих запись видеорегистротора. Им необходимо обратиться по телефону 8(3952) 21-25-71.