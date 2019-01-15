Забайкалец украл 20-тонный контейнер

Контейнер он вывез с дачного участка с помощью автокрана



В Чите сотрудники полиции задержали подозреваемого в хищении металлического контейнера с ценным имуществом на одной из дач города.



Со слов потерпевшего, в начале января с его дачи, расположенной в посёлке Песчанка, пропал металлический контейнер. В нём находились три холодильника, телевизор, стиральная машина, музыкальный центр, электроплита, пиломатериалы и другое имущество. Мужчина пояснил, что на зиму контейнер запаял.



Сотрудники уголовного розыска опросили жителей дачного кооператива и установили, что днём неизвестный с помощью автокрана вывез контейнер с чужого приусадебного участка и скрылся в неизвестном направлении.



Полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. Он признался в преступлении и рассказал, что контейнер хотел сдать на металлолом и не знал о том, что внутри находится имущество. По словам подозреваемого, оно повреждено во время распила контейнера. Эта информация сотрудниками полиции проверяется.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Преступник помещён в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

