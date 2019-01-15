В Чите супруги отдали мошенникам 205 тысяч

Лже-продавец несколько раз просил внести предоплату



14 января в отдел полиции «Ингодинский» УМВД России по Чите обратилась местная жительница и сообщила, что они с супругом стали жертвой мошенников.



Полицейские установили, что потерпевшие нашли на сайте «Дром.ру» автомобиль марки «Тойота Раш», который был выставлен на продажу в городе Хилок. Уточнив необходимую информацию по телефону, указанному в объявлении, читинцы решили его купить. Они перевели продавцу 5 тысяч рублей в качестве залога.



После этого, лже-продавец несколько раз звонил потерпевшим и под различными предлогами просил предоплату. В результате читинцы за четыре раза перевели злоумышленникам 205 тысяч рублей. После отправки денег, мужчина поехал в Хилок, однако не нашёл адрес, по которому должен находиться автомобиль, а контактный телефон оказался выключенным.



По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают личности злоумышленников, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.



В ведомстве убедительно просят граждан проявлять бдительность. Прежде чем совершать покупки по объявлениям и вносить предоплату, необходимо лично убедиться в наличии товара.



В этот же день в УМВД России по городу Чите обратились ещё двое забайкальцев, которые попались на уловки мошенников. Один из читинцев в поисках работы отдал злоумышленникам больше 8 тысяч рублей, а 31-летняя жительница Читы пострадала от действий мошенников в социальной сети «Вконтакте».

